Cabello llama a disfrutar de las Fiesta de Elorza sanamente: ¡Eso es para disfrutarlo, no para volverse loco!

Este miércoles, 25 de febrero, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, hizo un llamado al Pueblo para que disfruten sanamente y en paz las festividades de Elorza en el estado Apure.

“El año pasado en Elorza no hubo un comportamiento adecuado de mucha gente. Eso es para disfrutarlo, no para volverse loco, yo creo que nadie disfruta volviéndose loco, disfruten sanamente, eso es una cosa para la familia”, expresó durante su programa Con el Mazo Dando N° 562.

Precisó que el año pasado se registraron excesos durante las festividades en Elorza y fustigó que resulta inaceptable que personas provenientes de otras regiones del país acudan a dañar las celebraciones tradicionales de los pueblos llaneros.

“Si alguien vive de sus tradicionales son los Pueblos llanero, entonces ¿vamos a ir nosotros de aquí de Caracas a alborotarle sus tradiciones a la gente de Elorza? No vale, no es justo”, apuntó.

REDACCIÓN MAZO