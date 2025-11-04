Cabello llama a la militancia del PSUV a servir al Pueblo con cercanía y lealtad

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, instó este martes a los dirigentes de la Revolución Bolivariana a mantener un vínculo cercano con el Pueblo, dejando de lado intereses personales y actuando siempre en beneficio de la colectividad.

“El Pueblo tiene que sentir que sus dirigentes son Pueblo también. ¡Ya basta de dirigentes allá lejos! Nuestro pueblo tiene que sentirnos iguales para que nos respeten. El Pueblo nos respeta en la medida que nosotros somos iguales a nuestro Pueblo”, destacó durante la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del PSUV y IV Congreso de la JPSUV. Cabello subrayó que cualquier distancia o actitud distante de los líderes será percibida por la ciudadanía y deberá corregirse.

El dirigente enfatizó que estas orientaciones deben trasladarse a los militantes y movimientos sociales, promoviendo un diálogo directo y constante: “Tenemos que irnos de aquí a los estados a hablar con ellos, a los movimientos sociales a explicárselos, a conversarlo, a recibir de ellos sus opiniones y trasladarlas a la Dirección Nacional del Partido”, señaló.

Además, indicó que este proceso de consulta permitirá al presidente Nicolás Maduro, con base en las recomendaciones de la dirigencia y el alto mando político, tomar las decisiones pertinentes para fortalecer la relación entre el PSUV y el pueblo venezolano.

T/CO