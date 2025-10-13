Cabello llama a los pueblos del mundo a respaldar a Venezuela frente la agresión externa

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, hizo un llamado este lunes a los pueblos del mundo a organizarse en defensa de Venezuela, ante lo que calificó como un asedio y amenazas de Estados Unidos en el Caribe. La declaración se realizó durante la rueda de prensa semanal del PSUV.

Cabello destacó que Venezuela ha enfrentado agresiones desde los inicios de la Revolución Bolivariana, liderada por el Comandante Hugo Chávez. Señaló que la guerra actual es distinta a las de décadas pasadas, al involucrar presiones económicas, persecuciones y acusaciones sin fundamento, pero aseguró que el país continúa avanzando.

“Venezuela es un país que no se detiene, que crece y donde el pueblo cada día tiene más poder”, afirmó el dirigente, subrayando que la nación se prepara y produce activamente frente a las adversidades.

Durante el encuentro con los medios, Cabello resaltó el papel de las Comunas, señalando que estas organizaciones son las responsables de postular a los estudiantes que desean formarse en la Universidad de las Comunas, fortaleciendo la educación y la participación comunitaria.

El dirigente también recordó la cercanía del aniversario del “Golpe de Timón”, histórico discurso pronunciado por Hugo Chávez el 20 de octubre de 2012 durante un Consejo de Ministros en el Palacio de Miraflores, y destacó los avances logrados por la Revolución como muestra de que los objetivos son alcanzables mediante la construcción colectiva y en revolución.

T/CO