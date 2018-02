Cabello llamó a universidades privadas a pronunciarse sobre bloqueo de EEUU contra Venezuela

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, pidió este lunes a las universidades privadas del país, ponerse del lado de los venezolanos y exigir a Estados Unidos el cese del bloqueo económico en contra de Venezuela.

“Que bonito sería en el mundo que las universidades de Venezuela le pidieran a Estados Unidos que cese el bloqueo contra Venezuela, pero no lo hacen”, refirió al tiempo que afirmó que no exigen el cese del bloqueo porque no les interesa que el 60% de la población, según estos, se acuesta sin comer.

En la habitual rueda de prensa de la Dirección nacional del (Psuv), emitió estas declaraciones a propósito de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana (ENCOVI), publicada por diversas casas de estudios privadas del país, donde afirman que un 60% de la población venezolana se acuesta sin comer.

Ante esto, el dirigente político instó a las instituciones a unirse a la lucha del Gobierno Bolivariano el bienestar de los venezolano.

“Ojala estas universidades se preocuparan. En vez de hablar de un 60% de gente que se acuesta sin comer, deberían preguntarse cómo hacemos para ayudar a ese 60%”, dijo.

Acotó que este sector de la población no se atreve a dar un primer paso por la lucha contra la guerra económica porque, “ellos creen que eso fortalece al régimen y se olvidan de la conciencia de un pueblo que está muy claro”.

Al respecto, Cabello resaltó las políticas sociales que lleva adelante la Revolución Bolivariana desde que el Comandante Hugo Chávez asumió el mando político de la nación.

“Hace 29 años aquí no había un gobierno responsable que se preocupara por llevarle la comida a la gente hasta su casa en una caja, o parte de la comida. Eso lo hace la Revolución Bolivariana, lo hizo Chávez cuando creó Mercal para que el pueblo pobre tuviera acceso a la comida, creo Barrio Adentro para que el pueblo pobre tuviera acceso a la salud”, acotó.

Texto/AVN

Foto/Archivo