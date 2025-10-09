Cabello: María Machado planeó atentado contra embajada de EEUU y fracasó rotundamente

“Una vez más María ‘La Chik-Flada’ Machado fracasó en su intento de escalar la violencia, pues su plan para atentar contra la sede de la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Caracas fue develado. La apuesta de María Corina Machado por pequeñas operaciones de conmoción para lograr una reacción militar extranjera terminó en confirmar su incompetencia de siempre”, expresó el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, al revelar el intento frustrado de ataque contra la sede diplomática norteamericana.

Cabello destacó que el plan fue desmantelado oportunamente, y dejó en evidencia una vez más la falta de capacidad operativa de los sectores extremistas de la oposición venezolana.

En este sentido, subraya que el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, actuó con responsabilidad y diligencia al establecer comunicación directa con el Gobierno de los EE. UU. para advertirle sobre la amenaza.

“Nos llegó información de muy buenas fuentes, confirmada por dos lados, y buscamos la comunicación directa con EE. UU. para advertirles lo que estaban planificando. Ahora se hacen los locos; es parte de toda la película, pero nosotros hicimos lo que nos correspondía. Ellos quedaron descubiertos, los narcoterroristas, ¿verdad, María Corina?”, señaló Cabello, al recordar que en su programa Con El Mazo Dando, ya se había alertado sobre estas acciones semanas atrás.

También informó que, tras la advertencia, hubo colaboración entre ambas partes y que la policía diplomática estadounidense acudió al recinto de la embajada en Caracas para tomar medidas preventivas.

Este intento fallido no solo pone en evidencia la estrategia de desestabilización promovida por sectores extremistas de la ultraderecha, sino también la reiterada incapacidad para ejecutar acciones que logren sus objetivos.

T/VTV