Cabello: Nadie en Venezuela puede igualar el historial de asesinatos ejecutados por Ledezma

La noche de este miércoles 25 de febrero, en su programa Con El Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que «nadie en Venezuela puede igualar el historial de asesinatos de (Antonio) Ledezma».

«Hace 15 años fue detenido Antonio Ledezma y, hoy por hoy, es prófugo de la justicia (…). Ese hombre, Ledezma, mandó a quemar una cárcel con los presos adentro. Cuando fue alcalde Caracas y gobernador del entonces Distrito Federal era una asesino», recordó.

Entre el historial criminal de Ledezma señaló que durante su posición como alcalde y gobernador «ponía a los policías frente a la Universidad Central de Venezuela (UCV) a dispararle a los estudiantes», y para atacar a los adultos mayores «compró los vehículos antimotines ‘Ballena y Rinoceronte’ para echarles agua a los viejitos que iban a pedir por sus pensiones o reclamar atención por tener problemas renales. ¡Es una rata!», rememoró.

Afirmó que «la amnistía es un acto de elevado espíritu pero no implica olvido (…)» al tiempo que advirtió que «estos son unos irresponsables y ahora se van a poner su traje de corderito y de corderita».

