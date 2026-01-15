Cabello: Ni la iglesia ni las ONG tienen que ver con liberación de detenidos por hechos de violencia

La decisión de liberar a personas privadas de libertad por estar involucradas en actos contra la seguridad y la paz del país fue tomada de manera unilateral por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, sin que existiera la mediación de la iglesia católica o de alguna Organización No Gubernamental (ONG).

Así lo informó el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , Diosdado Cabello, quien indicó que esta resolución del Jefe de Estado fue emitida desde el mes de diciembre, por lo que para navidad y año nuevo ya se había excarcelado algunas personas.

«Todas estas decisiones se tomaron de manera unilateral. No tiene nada que ver la iglesia católica, al contrario, no tiene nada que ver ni una sola ONG, Las ONG como Provea y otras, que cada vez que ocurre una liberación van a cobrarle a los familiares como si fueron ellos lo que lograron la medida, no tienen nada que ver», enfatizó al tiempo que resaltó que las autoridades continúan revisando casos para excarcelar a quienes lo ameriten.

En este sentido, precisó que hasta la fecha más de 400 personas han sido liberadas y subrayó que para esta liberaciones no son tomadas en cuenta personas juzgadas por delitos como homicidio, narcotráfico o pedofilia. «Hay algunas personas acusadas de pedofilia y los incluyen en una lista para ser considerados», reveló.

Por otra parte, recalcó que las personas liberadas no son «presos políticos» y recordó que estas personas «son unos irresponsables que no les importa hacerle daño a las personas, instituciones, destruir la infraestructura del Estado con un fin político».

T/REDACCIÓN MAZO