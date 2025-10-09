Cabello: Notable el silencio de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre agresión de EEUU a Venezuela

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cuestionó el silencio de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) por no pronunciarse sobre el asesinato de pescadores en aguas del mar Caribe por parte del Ejército de Estados Unidos, así como las amenazas y agresiones que han hecho contra el país.

“¿Por qué los zamuros de la Conferencia Episcopal Venezolana no han dicho nada sobre los pescadores, sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) y de las amenazas de Estados Unidos contra Venezuela?, ¿Por qué quieren mezclar [el caso de José Gregorio Hernández] que tiene que ver con la fe religiosa de un pueblo para sacarle provecho político?”, denunció Cabello durante la transmisión del programa “Con el Mazo Dando”, que transmite Venezolana de Televisión (VTV).

En ese sentido, el líder revolucionario aseguró que la dirigencia de la Conferencia Episcopal Venezolana desconoce la cantidad de personas que fueron asesinadas, por ejemplo, en las ejecuciones extrajudiciales del Ejército estadounidense en el mar Caribe. “Ni una misa hubo por los 17 asesinados por el imperialismo [yanqui] cuando lanzaron las bombas a las lanchas”, recordó.

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, puntualizó que la Conferencia Episcopal Venezolana aún no se ha tomado la molestia de visitar a los familiares de las personas asesinadas por EEUU en el mar Caribe, tal como ha denunciado ese hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

F/VTV