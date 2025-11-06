Cabello: Plenaria del PSUV y la JPSUV cerró con importantes acuerdos para seguir avanzando

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, resaltó que la plenaria de la tolda roja y de la Juventud del PSUV cerró con conclusiones y acuerdos para avanzar en diversas líneas de trabajo.

En ese sentido, durante la emisión de su programa Con el Mazo Dando N°550, indicó que entre las propuestas aprobadas destaca la consolidación de una nueva estructura, así como la nueva forma de gobierno, los congresos constituyentes de los movimientos sociales y el paso de la lucha no armada a la lucha armada.

Asimismo, resaltó que también se avanzó en lo referente al tema internacional y comunicaciones, las cuales cobran relevancia en esta coyuntura que vive Venezuela.

“Con esto el partido está como debe estar, siempre al frente”, expresó al tiempo que realizó un reconocimiento a los delegados y delegadas del V Congreso del PSUV y IV de la Juventud del PSUV porque estuvieron activos en la toma de decisiones.

