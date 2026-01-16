Cabello: Poder Popular asumirá la contraloría directa de los Cuadrantes de Paz en Apure

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que el Poder Popular será el principal contralor del funcionamiento de las unidades asignadas a los Cuadrantes de Paz, al destacar que la supervisión comunitaria es clave para garantizar la efectividad del dispositivo de seguridad.

Durante la activación de los Cuadrantes de Paz en el estado Apure, Cabello explicó que las patrullas y motocicletas serán asignadas directamente a los municipios, donde las comunidades organizadas tendrán la responsabilidad de vigilar su uso y permanencia en cada territorio.

Subrayó que este esquema permitirá una supervisión cercana, transparente y permanente por parte del pueblo.

El también vicepresidente sectorial resaltó que la articulación entre las comunidades y los cuerpos de seguridad fortalece la protección ciudadana, al tiempo que reafirma el carácter participativo del modelo. En ese sentido, sostuvo que el pueblo organizado se convierte en un actor central para garantizar el cumplimiento de las tareas de seguridad y el correcto uso de los recursos asignados.

Cabello aseguró que cualquier irregularidad será atendida de forma inmediata por las autoridades regionales y nacionales, al reiterar que las unidades entregadas están destinadas a permanecer en la calle, junto al pueblo. Asimismo, destacó que los organismos de seguridad del Estado actúan de manera coordinada y bajo una sola dirección para preservar la paz y el orden en el país.

Finalmente, indicó que la entrega de patrullas y vehículos responde también a las Consultas Populares, orientadas a proteger los proyectos comunitarios impulsados por el Poder Popular. Reafirmó que el Gobierno Bolivariano continuará fortaleciendo el Poder Comunal como eje estratégico de la Revolución, en línea con la visión impulsada por el comandante Hugo Chávez.

T/CO