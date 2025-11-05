Cabello presenta la agenda resultante del V Congreso del PSUV y VIII de la Juventud

Diosdado Cabello Rondón, secretario general del PSUV, dio a conocer las principales tareas acordadas en la Plenaria Extraordinaria del V Congreso del partido y la Cuarta del movimiento juvenil, centradas en profundizar el papel del partido en el acompañamiento del proceso constituyente y en la consolidación de formas renovadas de gobierno popular.

Cabello explicó que el debate se enfocó en fortalecer la organización territorial y los movimientos sociales —incluyendo iniciativas campesinas, de mujeres, afros, ecologistas, pescadores, cultores y jóvenes— con la meta de consolidar comunas y movimientos en los próximos años.

También anunció la realización de congresos estudiantiles y encuentros de comunidades internacionales residentes en Venezuela.

Entre las prioridades figuraron la construcción de rutas de trabajo para la consolidación orgánica de 27 sectores sociales y la puesta en marcha de misiones y programas sociales orientados a la atención de abuelos y abuelas, el emprendimiento, la diversidad y el impulso cultural y productivo en el territorio.

El PSUV aprobó además la propuesta del presidente Nicolás Maduro relacionada con la capacidad de transición «de la lucha no armada a la lucha armada» como una de las tareas a desarrollar, enfoque que busca organizar la defensa del país ante amenazas externas y subrayar la participación popular y la unidad como elementos centrales de la soberanía nacional.

T/CO