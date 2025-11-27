Cabello: Problema de drogas en EEUU data de décadas, es estructural en una sociedad que está podrida

Durante su programa Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, ratificó que el imperialismo norteamericano con su despliegue militar en el Caribe, no tiene un verdadero interés en la lucha contra la droga, la realidad es que permanentemente agrede y amenaza a Venezuela porque pretende apoderarse de los recursos naturales del país.

Sostuvo que en Estados Unidos «el problema de la droga no es de ayer, no es de hoy, no es de la Revolución Bolivariana, es un problema estructural en una sociedad que está podrida».

«Se trata de una sociedad podrida y le quieren echar la culpa a los demás. Una sociedad en la que no ha habido un solo gobierno que se haya preocupado por el ciudadano de ese país», aseveró.

Aseveró que es necesario hablar de este tema, ya que mientras mejor se conoce, mayores argumentos es posible manejar dirigidos a defender a la Revolución Bolivariana y defender la paz en este país.

«No es por la droga, no es por el narcotráfico, el terrorismo o el Tren de Aragua, es por los recursos naturales de nuestro país», ratificó.

En ese sentido, Cabello resaltó que EEUU quiere resolver los problemas del mundo» y por dentro tiene 74 millones de personas que están pasando hambre en este momento».

Durante la emisión número 553, manifestó que EEUU en lugar de atender a su población «aprueban dinero para barcos, aviones y no son capaces de aprobar dinero para salvarle la vida a los que están consumiendo droga promovidas por ellos mismos».

«Le quieren echar la culpa a los demás países. Se les caen las mentiras», reiteró.

T/Con el Mazo Dando