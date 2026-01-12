Cabello: PSUV da todo el apoyo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez

Este lunes, 12 de enero, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, reafirmó el apoyo y acompañamiento a las decisiones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ante el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

“El presidente Nicolás Maduro fue secuestrado y ante ese hecho, que esté secuestrado, asume la presidencia encargada la compañera Delcy Rodríguez; y todo el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela a la gestión y a las decisiones que la compañera Delcy tenga que asumir”, expresó en rueda de prensa del PSUV.

Recordó que el ataque del imperialismo contra Venezuela, que además del secuestro del Jefe de Estado y la primera dama, dejó “un gran número de venezolanas y venezolanos muertos, muchos de ellos civiles, mujeres y hombres que no tenían nada que ver con ningún conflicto, fueron sorprendidos por una explosión terrible que les arrebató la vida”.

Precisó que el país ha venido asimilando poco a poco esos hechos, “y dentro de esa asimilación, seguimos avanzando con la Revolución Bolivariana”, agregó .

T/MAZO