Cabello: PSUV defiende la paz de Venezuela y rechaza el terrorismo fascista

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reafirmó hoy que el partido revolucionario defiende la paz y brinda un contundente apoyo al presidente Nicolás Maduro.

Cabello reiteró su rechazo a los sectores de la ultraderecha fascista y sus «planes terroristas».

Durante una rueda de prensa, Cabello hizo referencia a la reciente frustración de los planes de la «NARCOBAN», una presunta alianza criminal de narcotraficantes y delincuentes, desmantelada por los organismos de seguridad.

«El PSUV defiende la paz y al Presidente Nicolás Maduro, no al terrorismo fascista”, expresó al leer el comunicado de la tolda roja.

El dirigente del PSUV también criticó a los sectores extremistas de la oposición, acusándolos de entregarse «en totalidad y absolutamente al imperialismo». Enfatizó que estos grupos se equivocan si piensan que el pueblo venezolano se rendirá ante sus planes.

«Ni la dinamita que colocaron en la Plaza de los Héroes de la Gran Guerra Patria (…) ni la gran parte de explosivos descubiertos en Maturín, estado Monagas, asustan y mucho menos amedrentan a nuestro Pueblo y su vanguardia», afirmó Cabello.

Para finalizar, señaló que, ante estos actos que demuestran la desesperación de quienes renunciaron a la política y la democracia, el PSUV estará «al lado de nuestro Presidente y de nuestro Pueblo en cualquier circunstancia».

T/CO