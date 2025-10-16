Cabello: “Quien ose poner un pie en esta tierra sagrada se encontrará con un pueblo dispuesto a defender la Patria”

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello Rondón, ratificó este jueves el carácter soberano e irreductible del pueblo venezolano, al asegurar que “quien ose poner un pie en nuestro territorio sagrado se encontrará con un Pueblo dispuesto a defender la Patria”.

Sus declaraciones tuvieron lugar durante la juramentación de la Brigada Campesina de La Peñita, en la parroquia Carayaca del estado La Guaira.

Cabello destacó el valor y la conciencia del pueblo campesino, al que calificó como un ejemplo de compromiso con la defensa nacional. “Nuestro Pueblo es humilde, pero tiene una profunda consciencia sobre la importancia de su preparación, entrenamiento y forja para actuar ante cualquier circunstancia”, expresó.

Durante el acto, resaltó que la organización popular en el campo forma parte esencial del sistema de defensa integral del país, y subrayó que la unión cívico-militar es la garantía de la paz y la soberanía.

“El territorio venezolano seguirá siendo un espacio sagrado, libre, soberano e independiente”, enfatizó el dirigente, quien llamó a continuar fortaleciendo la conciencia patriótica y la disposición colectiva para resguardar la nación frente a cualquier amenaza.

La juramentación de la Brigada Campesina de La Peñita se enmarca en las acciones permanentes del Gobierno Bolivariano orientadas a consolidar la seguridad territorial y la participación activa del pueblo en la defensa integral de la Patria.

T/CO