Cabello ratifica buenas relaciones con Colombia y pide acciones conjuntas en la frontera

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, aseguró este lunes que Venezuela mantiene una relación positiva con el actual gobierno de Colombia y reiteró el llamado a la cooperación para garantizar seguridad en la frontera común.

Durante una rueda de prensa, Cabello señaló que la clave está en la reciprocidad: “Si Colombia atiende su frontera y nosotros la nuestra, el resultado será el éxito; no habrá delincuencia alrededor de las fronteras y nuestros pueblos podrán vivir en paz”, afirmó.

El funcionario recordó que ambos países comparten una zona de paz binacional que abarca Táchira y Zulia, y adelantó que se preparan las zonas de paz número 2 y 3, con nuevos despliegues de seguridad.

También informó que todas las operaciones venezolanas en el eje fronterizo han sido notificadas a las autoridades colombianas, quienes —dijo— manifestaron su conformidad con estas acciones.

T/CO