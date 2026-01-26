Cabello ratifica movilización permanente por la liberación de Maduro y Cilia Flores

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, aseguró que el pueblo revolucionario mantiene la movilización en todo el país para exigir la liberación del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, a 24 días de su secuestro.

Durante una rueda de prensa realizada este lunes 26 de enero, Cabello afirmó que la exigencia se extiende a la comunidad internacional. “Veinticuatro días después, nosotros seguimos en la calle exigiendo, pidiendo apoyo al mundo entero para lograr y alcanzar la liberación de nuestro Presidente y de la compañera Cilia Flores”, expresó.

El dirigente recordó que los hechos ocurridos el pasado 3 de enero no se limitaron a la retención del jefe de Estado y de la primera dama, sino que estuvieron acompañados por un ataque que dejó víctimas fatales. Indicó que personas fueron asesinadas mientras dormían en sus viviendas, sin vínculo alguno con conflicto alguno.

Cabello reiteró que el PSUV continuará desplegado en todo el territorio nacional con actividades políticas y de movilización, las cuales se intensificarán durante el mes de febrero, al que denominó “Febrero Rebelde”, por la coincidencia de varias fechas históricas.

En ese sentido, mencionó que las conmemoraciones incluirán el natalicio de Ezequiel Zamora y el aniversario de la toma de posesión del expresidente Hugo Chávez, como parte de una agenda que, afirmó, mantendrá activo al partido en las calles.

Cabello también reafirmó que las fuerzas revolucionarias han demostrado que en los momentos más complicados siempre estamos unidos y somos leales.

“Lealtad en los momentos más complicados, ahí estaremos nosotros siempre unidos y leales”, expresó Cabello y destacó que el pasado 23 de enero el Pueblo no solo marchó para conmemorar los hechos históricos de esa fecha, sino también para exigir la liberación del Presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores.

Enfatizó que el 23 de enero pasó de ser la fecha de la última traición al Pueblo, a un día de «lealtad colectiva de nuestro Pueblo».

Por tal razón, aseguró que con ello quedó demostrado que en Venezuela “pasó la lealtad de ser un valor individual a ser un valor colectivo de todo un Pueblo, lealtad a esta Constitución, lealtad al legado del Comandante Hugo Chávez, a (Simón) Bolívar, a nuestra historia, lealtad al hermano presidente Nicolás Maduro”.

T/CO