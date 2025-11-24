Cabello reafirma Resistencia Activa y rol protagónico del Pueblo en las consultas nacionales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la organización política se mantiene en un proceso permanente de Resistencia Activa y Prolongada, orientado —dijo— a no detener el trabajo territorial y fortalecer la organización popular frente a cualquier amenaza.

“La Resistencia Activa y Prolongada se trata de no paralizarnos, seguir trabajando y prepararnos para el tiempo que sea”, expresó durante la rueda de prensa de la Dirección Nacional del partido.

Cabello sostuvo que Venezuela enfrenta presiones externas debido a que existe “un Gobierno que le da poder a su Pueblo”, y afirmó que el país se encuentra transitando hacia un escenario en el que “todo el poder llegará al Pueblo”. A su juicio, ese proceso avanza de manera positiva y sostenida.

En el marco de esta línea política, el dirigente resaltó que las consultas nacionales populares “le pertenecen al Pueblo”, motivo por el cual —indicó— trascienden cualquier estructura partidista. Precisó que el PSUV instruyó a su militancia a mantenerse activa en los procesos de movilización de cara a estas jornadas participativas.

Recordó que, desde la implementación del nuevo esquema, es la propia ciudadanía la que decide dónde quiere ejercer su voto, lo que —afirmó— ha impulsado una democracia “más protagónica”. Destacó que la participación en estas consultas ha registrado un crecimiento constante desde su primera edición, sumando fuerza y legitimidad social.

Cabello reiteró que el PSUV mantiene claridad sobre la línea estratégica heredada del comandante Hugo Chávez y continuada por el presidente Nicolás Maduro, especialmente en lo relativo a la consolidación del poder comunal. Aseguró que en el país “pronto habrá 6.000 comunas”, al tiempo que subrayó que “cada vez que subestiman al Pueblo, el Pueblo se crece”.

T/CO