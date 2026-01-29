Cabello: Reconocimiento de EEUU a Venezuela es un golpe a la propaganda extremista

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, expresó en su programa “Con el Mazo Dando” que la narrativa que intenta difundir la oposición está perdiendo fuerza debido al reciente acercamiento de Estados Unidos (EE.UU.) con las autoridades venezolanas. Según Cabello, este reconocimiento táctico de Washington desmantela la llamada “narrativa apocalíptica” de la derecha.

Durante la lectura de una de las cartas, Cabello reveló que figuras de la oposición han intentado, sin éxito, moderar el discurso de aceptación hacia el Ejecutivo nacional para proteger su imagen política. Sin embargo, estos intentos fueron desestimados por el secretario de EE.UU. La aceptación pragmática de la institucionalidad venezolana por parte de figuras como Donald Trump ha dejado a la oposición en un estado de “desesperación evidente”, al ver cómo sus “laboratorios de terror” pierden credibilidad internacional.

Cabello también destacó que informes de inteligencia describen a ciertos líderes opositores como una “carga incómoda” para la Casa Blanca. El mensaje enviado desde Washington fue claro: “Usted no va”. Este mensaje, según el líder revolucionario, tiene más peso que cualquier discurso grandilocuente, evidenciando que no cuentan con la fuerza necesaria para garantizar la estabilidad en el país.

Con referencia a aquellos que celebraron el bombardeo sobre Caracas, Cabello recordó que sus expectativas no se materializaron y que, en cambio, el pueblo venezolano se ha mantenido consciente y organizado. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien “¡es una chavista!”, está al frente del país, asegurando la paz y el desarrollo económico, y trabajando por el regreso del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Cabello concluyó recordando que Venezuela es un país bendito, rico en recursos, pero también blanco de ataques por parte de grandes potencias, tal como lo advirtió el Comandante Chávez.

F/YVKE