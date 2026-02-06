Cabello refuerza disciplina y unidad del PSUV ante tensiones externas

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, instó a dirigentes y militantes a fortalecer la cohesión y la disciplina interna, señalando que el momento político actual exige concentración y responsabilidad frente a agresiones externas, como el ataque militar estadounidense registrado el pasado 3 de enero.

Durante un contacto con el Primer Encuentro Nacional de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios del PSUV, realizado en el Teatro Teresa Carreño, Cabello destacó que la organización debe funcionar como un bloque sólido, evitando personalismos y fragmentaciones que puedan debilitar la acción colectiva. “Aquí no hay agentes libres. Esto es un partido organizado… que sabe lo que tiene que hacer, lo ha venido haciendo y debe seguir haciéndolo”, afirmó.

El líder chavista subrayó que la unidad no se limita a la mera presencia en estructuras partidistas o legislativas, sino que debe traducirse en acciones concretas y coordinación programática, incluyendo lineamientos legislativos y ordenamiento territorial del país. Recordó que los revolucionarios deben dar más en momentos críticos, fortaleciendo la acción colectiva en todos los niveles.

Cabello también resaltó la relevancia de mantener un equilibrio entre estabilidad política, seguridad interna y desarrollo económico, insistiendo en que estos ejes son fundamentales para garantizar la paz y un crecimiento sustentable y equitativo. “La liberación, el regreso del presidente Maduro y de Cilia Flores, la estabilidad y la seguridad interna del país, y la estabilidad económica… son objetivos que deben cumplirse en unidad”, enfatizó.

En sus palabras, el dirigente puso en valor el esfuerzo de legisladores y militantes en todo el país para sostener la cohesión necesaria ante los desafíos externos e internos, insistiendo en que la máxima unidad y disciplina revolucionaria son esenciales para la consolidación del proyecto político y la defensa de la soberanía.

El contacto con el evento sirvió además para reconocer el trabajo de los parlamentarios, concejales y legisladores estadales, al tiempo que Cabello celebró la realización del Primer Encuentro Nacional de la Secretaría de Asuntos Parlamentarios como espacio de coordinación y fortalecimiento del partido.

