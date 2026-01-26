Cabello reporta 808 excarcelaciones y acusa a ONG de extorsionar a familiares

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, informó que desde noviembre el Gobierno nacional ha ejecutado 808 excarcelaciones de ciudadanos venezolanos y extranjeros, en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro y tras una revisión caso por caso.

En rueda de prensa, explicó que el proceso se realizó de forma organizada y responsable, descartando beneficios para personas involucradas en delitos graves como homicidio, narcotráfico o pedofilia. Aseguró que las liberaciones responden exclusivamente a decisiones del Estado venezolano y no a presiones externas.

El dirigente rechazó cualquier vinculación con organizaciones no gubernamentales, a las que calificó de mafiosas y extorsionadoras. “Aquí no hay ninguna lista propuesta por alguna ONG. Son centros de extorsión que cobran a los familiares; nosotros no nos reunimos con ninguna ONG para esto”, afirmó.

Cabello también cuestionó lo que denominó una “narrativa de desprestigio” impulsada por sectores extremistas, a los que acusó de intentar adjudicarse las excarcelaciones. Sostuvo que en Venezuela no existen “presos políticos”, sino personas que cometieron delitos, y recordó el llamado del Ejecutivo para que instancias internacionales verifiquen la lista de beneficiados.

Asimismo, aseguró que fracasaron los planes de quienes celebraron hechos violentos ocurridos el pasado 3 de enero con el objetivo de generar un escenario de caos que justificara una intervención extranjera. “A este pueblo difícilmente lo engañan con agendas desestabilizadoras”, señaló.

Reiteró que el Gobierno Bolivariano no mantiene relación alguna con ONG en materia de excarcelaciones y que la revisión de casos continúa, dejando claro que los delitos graves no son objeto de beneficios.

T/CO