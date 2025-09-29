Cabello resalta la firmeza de Maduro y el compromiso del pueblo venezolano en defensa de la Patria

Durante la rueda de prensa de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el secretario general de la organización, Diosdado Cabello Rondón, destacó la posición firme del presidente Nicolás Maduro en la defensa de la soberanía del país.

“Venezuela llama la atención porque no se ha rendido y ha sido consecuente. Nuestro presidente ha mantenido una sola posición frente a las agresiones, lo reconoce el mundo entero”, expresó.

Cabello enfatizó que, pese a bloqueos, sanciones y campañas de desprestigio, Venezuela se mantiene consecuente en su línea política antiimperialista, reafirmando el compromiso del pueblo con la defensa de la Patria. “Esta revolución es antiimperialista. El Pueblo de Venezuela es antiimperialista, históricamente, inclusive sectores opositores”, subrayó.

El dirigente resaltó además cómo las campañas mediáticas contra Venezuela no siempre reflejan la realidad. Señaló que los visitantes al país cambian su percepción al conocerlo: “Cuando la gente llega a La Guaira o a Caracas, muchos deciden quedarse más tiempo y algunos terminan enamorados de nuestro país”, dijo.

Cabello también destacó el respaldo popular a la defensa de la nación. Según cifras conservadoras de encuestas recientes, más del 93% de los venezolanos se pronuncian a favor de proteger la soberanía, y algunos sondeos indican hasta un 97%. Por ello, afirmó que quienes buscan traicionar o entregar el país han quedado reducidos y sin apoyo.

Finalmente, reiteró la capacidad del presidente Maduro para liderar el país en circunstancias adversas.

“Ha demostrado, con hechos, cómo se dirige un país bajo asedio y agresión. El Pueblo ya se dio cuenta de quién está dispuesto a defender a Venezuela y quién actúa por cobardía o intereses externos”, concluyó.

