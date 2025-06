Cabello resalta unidad del chavismo ante próximas elecciones

En un claro mensaje de fortaleza y preparación electoral, el Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, reafirmó la indivisible unidad del chavismo de cara a los comicios del 27 de julio, al tiempo que criticó la inconsistencia de la oposición venezolana.

Cabello desmintió categóricamente las especulaciones sobre una supuesta división interna por la selección de candidaturas. «El chavismo no se divide por una candidatura; el chavismo es una fortaleza, es una fuerza indivisible a estas alturas», sentenció. Subrayó que el proceso de escogencia se ha desarrollado con respeto a las postulaciones de las bases, sin ningún tipo de imposición, asegurando que cualquier descontento individual es parte de la dinámica política y no fractura la cohesión partidista. «Nosotros no estamos aquí por un cargo», afirmó, recordando el legado de unidad dejado por el Comandante Hugo Chávez.

En contraste con la postura chavista, Cabello señaló la paradoja de la derecha venezolana. «Uno no entiende a los sectores opositores», expresó, aludiendo a quienes, tras clamar por elecciones, «reculan y comienzan a exigir prórrogas y prerrogativas» una vez que el Consejo Nacional Electoral (CNE) las convoca. Afirmó que la Revolución Bolivariana, a diferencia de la oposición, está siempre lista para el llamado a las urnas y anticipó una victoria «aplastante» para las fuerzas chavistas el próximo 27 de julio en la elección de alcaldes y concejales.

T/CO