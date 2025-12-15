Cabello respalda suspensión de gas a Trinidad y Tobago y advierte respuesta ante agresiones

El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello Rondón, expresó este lunes el respaldo “total y absoluto” de la organización a la decisión del Gobierno Bolivariano de suspender de manera inmediata cualquier contrato o negociación de suministro de gas con Trinidad y Tobago.

Durante una rueda de prensa, Cabello afirmó que la medida responde a una acción soberana frente a lo que calificó como ataques impulsados por Estados Unidos con la complicidad de gobiernos aliados. “Respaldamos las decisiones que ha venido tomando el Gobierno Nacional ante los distintos ataques que contra nuestro país viene desencadenando el imperialismo norteamericano con sus aliados”, dijo.

El dirigente se refirió al comunicado de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, que denuncia la presunta complicidad de Trinidad y Tobago en el robo de petróleo venezolano, motivo central de la suspensión de acuerdos energéticos.

Cabello advirtió a Trinidad y Tobago y Guyana que Venezuela responderá ante cualquier agresión a su soberanía. “Cualquier agresión contra Venezuela (…) sabemos de dónde vienen los ataques, cómo vienen y qué bases están utilizando”, aseguró.

También reiteró denuncias sobre el uso del territorio trinitense para operaciones militares encubiertas de Estados Unidos en el Caribe, que violan el derecho internacional y afectan la estabilidad regional.

Finalmente, lamentó que las autoridades de Trinidad y Tobago pongan en riesgo las relaciones bilaterales y la seguridad de su propio pueblo.

