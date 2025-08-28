Cabello responde al Gobierno de Paraguay: Paguen lo que le deben a Venezuela

Luego que el Gobierno de Paraguay recomendara a sus ciudadanos evitar viajar a Venezuela por riesgos de seguridad, el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, catalogó como “mamarrachas” las infundadas declaraciones y exhorta a que cancelen la deuda que tienen con el país.

“Paguen lo que le deben al pueblo de Venezuela y dejen de estar hablando tanta bolsería”, manifestó Cabello. “Son más de 300 millones de dólares. Lo que hacen es para no pagar lo que nos deben”.

Agregó que si se hubiera consumado el “llamado interinato” de Juan Guaidó, ya él les hubiera condonado parte de la deuda “porque hasta una comisión se repartieron entre el enviado del prófugo de la justicia venezolana con el anterior presidente de esa nación”.

Vale destacar que Venezuela tiene un índice de 1.92 asesinatos por cada 100 mil habitantes, lo que convierte a la nación en la más segura de toda la región. Cabello aseguró que otros países que atacan a la nación Bolivariana por el tema de la inseguridad tienen números más elevados.

Recientemente, resaltó que los funcionarios de seguridad del Estado se mantienen activos para cumplir la instrucción del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en aras de garantizar la tranquilidad y la paz del país.

F/VTV