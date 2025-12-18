Cabello revela plan de MCM para juramentar a Edmundo González en el extranjero y luego sacarlo del juego

Durante el programa Con El mazo Dando Número 556, Diosdado Cabello Rondón, reveló que la ultraderechista María Corina Machado está planeando juramentar a Edmundo González en el extranjero, para posteriormente argumentar su salida por problemas de salud y así ella asumir la «presidencia» ficticia y juramentar como su «vice» al inalámbrico Leopoldo López.

«Ellos quieren juramentar al viejito (Edmundo), ella de vicepresidenta, escuchen esto: ¡Sin truco ni maña! Le van a hacer al señor, el señor no puede ser presidente, ella asume el cargo y juramenta a Leopoldo López como vicepresidente», develó.

Apuntó que la información es de una fuente muy cercana a Machado. «Yo cuando digo algo, es por algo. Es más, esos no van a ser presidente un carajo porque presidente se llama Nicolás Maduro, pero por allí va la vaina».

T/REDACCIÓN MAZO