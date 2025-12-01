Cabello sobre asambleas de los Comandos Bolivarianos: Ya tenemos el 98% de las actas

Este lunes, 1 de diciembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, calificó de hermosa las jornadas de asambleas para la conformación de los Comandos de Comunidades Bolivarianos Integrales (CCBI) que se realizaron los días jueves, viernes y sábado de la semana pasada.

En ese sentido, durante la marcha para la Juramentación de los CCBI, en Caracas, resaltó que la Dirección Nacional del PSUV cuenta ya con el 98% de las actas de 47 mil calles. “Tenemos actas en mano, con nombres, con propuestas, con teléfonos, con dirección para esta nueva estructura”, dijo.

Precisó que ahora toca hacer las asambleas correspondientes a las Unidades de Batalla Bolívar–Chávez (UBCH), que, según indicó, quedarán prácticamente intactas de acuerdo a los centros de votación.

“Luego viene el salto más extraordinario, que es pasar de la vieja estructura parroquial a la nueva estructura de las comunas; 5 mil 300 Comunas en toda Venezuela, por ahora, buscando llegar a las 6 mil que instruyó el Presidente”, apuntó.

Afirmó que esta nueva estructura del partido es para “estar preparados para cualquier escenario, si se trata de ganar elecciones, vamos al proceso electoral; si se trata de defender al Pueblo en la calle, ahí estaremos; si se trata de defender la Patria ahí estará el PSUV, que es el partido vanguardia”.

