Cabello sobre el robo del buque petrolero: «¿Y por qué no pagan los recursos de Venezuela?»

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, durante la transmisión de su programa «Con el Mazo Dando», aseguró que Estados Unidos «lo que quiere es robarse nuestro petróleo, robarse nuestro oro, robárselo».

Sostuvo que las informaciones relacionadas con el «Tren de Aragua y el narcotráfico», esto en relación a las diferentes informaciones emanadas por el país norteamericano, con el fin de justificar las medidas coercitivas en contra del país «es pura p***».

Insistió en que EE.UU lo que busca es «robarse nuestro gas, robar nuestra agua. Robársela, porque no la quieren pagar. Al mismo tiempo que lanzó una interrogante: «¿Y por qué no la pagan?», refiriéndose a los recursos de Venezuela. En este sentido, Cabello respondió: «Pues son ladrones, están acostumbrados a eso. Por eso yo les pregunto: ¿Estamos listos para seguir aguantando lo que venga en resistencia activa prolongada?».

T/Agencia