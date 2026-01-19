Cabello sobre excarcelaciones: Forman parte de un proceso para asegurar la paz del país

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, reafirmó este lunes que las excarcelaciones forman parte de “un proceso de reconciliación nacional, asegurando la paz de nuestro país”.

En ese sentido, durante la rueda de prensa del PSUV, indicó que “quedan totalmente exentos o excluidos, de esas medidas, quienes tengan asesinatos, tráfico de droga, ataques a niños, niñas, violaciones”, al resaltar que se revisan cada uno de los casos de las personas implicadas.

Afirmó que este proceso no tiene nada ver con las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), al contrario, indicó que fue una decisión que tomó el presidente de la República, Nicolás Maduro, en el mes de diciembre.

“El 24 salió un grupo de gente y el 31 salió un grupo de gente como parte de las medidas del presidente y lo que se le ha dado es continuidad a una decisión que había tomado el presidente Nicolás Maduro”, precisó.

Apuntó que hace énfasis en la aclaratoria, ya que las “mal llamadas ONG le están cobrando a los familiares, de los que han salido en libertad, ‘no que gracias a nosotros’ ¿Gracias a ellos? Si algo hacen las ONG es echarle paja a los detenidos para que no salgan, porque ahí es donde ellos reciben plata de afuera”, aseguró.

