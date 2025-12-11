Cabello sobre MCM y el Nobel: ¿No fue porque le tuvo miedo al pueblo manifestando o porque no movió gente?

La noche de este miércoles 10 de diciembre, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, indagó sobre cuál será la verdadera razón por la cual la extremista opositora María Corina Machado no asistió al acto de entrega del Premio Nobel de la Paz en la ciudad de Oslo.

«Hubo manifestaciones allá (…) y uno dice; nosotros cumplimos nuestra parte, entonces ella no fue. ¿por qué? ¿Porque le tuvo miedo al pueblo manifestando en la calle o porque no movió gente ella?», cuestionó al tiempo que avizoró que «hay otra razón por ahí».

T/REDACCIÓN MAZO