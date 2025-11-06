Cabello sobre resultados de elecciones en EEUU: Votantes dijeron «basta» a la búsqueda de conflictos

El secretario General del PSUV, Diosdado Cabello, afirmó en su programa de TV de este miércoles, que los resultados del día de las elecciones estatales y locales en Virginia, Nueva Jersey, la Alcaldía de Nueva York y la Proposición 50 de California, dejan un mensaje claro por parte del pueblo norteamericano al gobierno de Donald Trump: «Basta de retóricas innecesarias, de peleas judiciales interminables y de búsqueda de conflictos.» Además, acentuó que la combinación de los resultados electorales deja una interrogante en el aire: «¿Hasta cuándo podrá Trump sostener lo que se vive en el país norteamericano?»

Los resultados electorales, favorables para los demócratas, han enviado un mensaje claro de los votantes que en su momento apoyaron a Trump con la esperanza de «paz», porque están rechazando la estrategia de confrontación de sus asesores más cercanos, expresó el dirigente del PSUV.

Sobre esta materia, Cabello compartió un análisis de una fuente confidencial que advierte que aquellos que en su momento votaron por el republicano deseaban un cambio y no una escalada constante de la guerra política.

«Lo que vimos anoche no fue un simple resultado electoral. Las urnas hablaron contra (la influencia de) (Marcos) Rubio, (Pete)Hegseth y (Stephen) Miller, e incluso contra Cash Patel, porque estos señores, que solo le mienten a Trump, lo están llevando por mal camino, a él y al movimiento MAGA,» indica el texto leído por Cabello.

La fuente de Cabello advierte que los votantes han ofrecido la primera advertencia severa a Trump, exigiendo un giro a la paz prometida. Asimismo, comentó que el cierre de gobierno récord agrava la situación, entrando en su día 36 sin señales de un acuerdo entre demócratas y republicanos.

T/Agencia