Cabello sobre supuesto ataque a lancha en aguas del Caribe: ¡EEUU esta todo enredado !

Diosdado Cabello Rondón aseguró que en Estados Unidos (EEUU) están todos enredados al querer explicar lo que sucedido en aguas del Caribe con el supuesto ataque a una lancha hecho público por las autoridades de la nación norteamericana

«Ya el mundo no les cree. Primero dijeron que era un buque (…), sacaron un video de 29 segundos que tiene ocho tomas distintas por eso se les traspapela y ponen en unas tomas una lancha y en otras ponen otra lancha, esa es la mentira para tratar de engañar al mundo entero. Ellos mismo admiten que asesinaron a 11 personas (…) lo dicen ellos, no lo decimos nosotros, pero el mundo ya no les cree», comentó.

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aseguró que «en la narrativa volvieron al Tren de Aragua, porque parece que tiene rayos X y desde un barco o un avión determinaron que eran de esa organización delictiva. El super imperio, pues. Mentira, ellos mismos admiten que asesinaron y tiene mucha responsabilidad la señora que gobierno Trinidad y Tobago, quien condena ahora a muerte a cualquier pescador de su país, de Venezuela y de cualquier isla del Caribe que salga a alta mar a pescar lo pueden bombardear».

T/Con el Mazo Dando