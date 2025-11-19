Ministro Cabello supervisa despliegue de seguridad en Caracas y Miranda

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, ejecutó un recorrido de supervisión en las principales avenidas de la zona metropolitana de Caracas y el estado Miranda.

La información la anunció Cabello por medio de un audiovisual publicado en su cuenta de Instagram donde explicó que, al cumplir órdenes precisas del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realiza la acción con la finalidad de verificar el despliegue de los cuerpos de seguridad y el objetivo fundamental de resguardar la paz y tranquilidad de la ciudadanía en ambas entidades.

El también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, afirmó que en la ciudad capital prevalece un clima de paz, lo cual atribuyó a las estrategias implementadas.

Destacó que mantiene las labores de patrullaje constante con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana y el pleno bienestar de la población.

F/VTV