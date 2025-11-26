Cabello supervisa despliegue de seguridad en La Guaira: Se respira paz y tranquilidad

Durante un recorrido por el estado La Guaira para supervisar el despliegue de los Organismos de Seguridad en la entidad, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que en el país «se respira paz, tranquilidad y compromiso con la patria».

En un video publicado en su cuenta oficial de la red social Instagram, la madrugada de este miércoles, Cabello expresó: «Nos vinimos a La Guaira, Catia La Mar, para acompañar el despliegue de nuestros cuerpos de seguridad y para confirmar que en Venezuela se respira paz, tranquilidad y compromiso con la Patria».

Durante la publicación, y al acercarse al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, el también ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz señaló que todo está «en absoluta calma. Allá al fondo vemos el hotel recién inaugurado Gran Cacique Maiquetía, un espacio para la tranquilidad, un espacio para el disfrute de todos los venezolanos que quieran quedarse en un extraordinario hotel; tiene excelente atención y comida».

Cabello reafirmó que en el aeropuerto se percibe «paz y tranquilidad. Así está Venezuela, usted por donde se meta va a encontrar paz y tranquilidad (…) nuestro pueblo es sabio, es un pueblo que no se equivoca».

Enfatizó que el pueblo cultivó un sólido instinto que le permite luchar y sobrevivir sin importar la adversidad; y la gente siempre encuentra la forma de superarla, y sale vencedora de cada reto.

Cabello sostuvo que el pueblo venezolano «se fortalece ante la adversidad y en los momentos cruciales y ahora más que nunca estamos en perfecta fusión popular-militar-policial».

F/VTV