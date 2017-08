Cabello: todo aquel que haya llamado a la violencia, a trancar calles no puede ser candidato

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, sentenció la noche de este miércoles que “todo aquel que haya llamado a la violencia, a trancar calles no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular”.

“Yo les voy a decir algo, no es revanchismo, un tema de justicia, es justicia, yo insisto en la idea, todo aquel que haya llamado a la violencia, a trancar calle, no puede ser candidato a ningún cargo de elección popular, es una propuesta para la Asamblea Nacional Constituyente“, precisó.

Durante la transmisión de su programa Con el Mazo Dando recordó que hace tres meses, cuando iniciaron las guarimbas, la dirigente opositora optó por la vía de la violencia para obligar la salida del presidente Nicolás Maduro; no obstante hoy llaman a sus seguidores a que voten por ellos, aun cuando los condujeron a la intolerancia y a provocar la muerte de más de 100 venezolanos.

Señaló que a nadie le debe extrañar que la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Delcy Rodríguez, le haya pedido al Consejo Nacional Electoral una lista de los que se inscribieron para participar en las regionales, con el objetivo de constatar que a los aspirantes se les compruebe que han tenido buena conducta.

Destacó que la Revolución postuló 1 candidato por estado, mientras que la oposición inscribió 196 aspirantes, a pesar de que luego de la elección de la ANC desconocieran la legitimidad del CNE.

“(Los opositores) Saben que no tienen la ética política para ser candidatos de nada y que aquí hay una Asamblea Nacional Constituyente y que todos pasamos por allí, incluyendo los nuestros”, dijo.

De igual forma, indicó que “ellos son expertos en lanzarse una, dos, tres, diez veces, pierden siempre y entre cada elección lo que hacen es conspirar. No, basta, o respetan la Constitución o no la respetan, pero no la pueden medio respetar solo cuando les interesa”.

T/Yorcellys Bastidas