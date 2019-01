Cabello: En Venezuela estamos dando una batalla por la legalidad y en defensa de la Constitución

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó este sábado que ante el exabrupto de la Declaración del Grupo de Lima, la Revolución Bolivariana está dando una batalla por la legalidad y la defensa de la Constitución.

“¿Cómo un Presidente va a dejar la presidencia?, si fue electo por un pueblo”, expresó el dirigente chavista, refiriéndose a la reelección del presidente Nicolás Maduro el 20 de mayo de 2018, en una reunión del Congreso de los Pueblos en la Casa de las Primeras Letras en Caracas.

Con este planteamiento, “el Grupo de Lima está declarando su verdadera razón de existencia”, acotó Cabello, pero – subrayó – “nosotros en Venezuela estamos dando una batalla por la legalidad y la Constitución”, y eso es lo que va a prevalecer, aseguró en una transmisión de VTVcanal8.

En ese sentido, reiteró, “lo cierto es que el 10 de enero, Nicolás Maduro, se juramenta como presidente electo de Venezuela”.

Para ello, “tenemos una serie de actividades, primero de acercamiento y la toma de Caracas. Sin complejo de ningún tipo, las fuerzas revolucionarias debemos tomar la ciudad de Caracas, este 10 de enero”.

Diosdado Cabello explicó que según la Constitución Bolivariana de Venezuela, el presidente Maduro se puede juramentar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“El día 10, ante la situación de desacato (de la Asamblea Nacional) que sigue vigente (…) porque no han querido acatar la decisión del TSJ, no han querido subsanar el hecho porque son tercos y arrogantes, el Presidente no puede juramentarse ante esa asamblea, porque la directiva carece de legitimidad, no los diputados, la directiva (…) entonces lo pertinente es que se juramente ante el TSJ ese día”, dijo Cabello.

Agregó que después de esa juramentación, el Presidente obrero tendría un encuentro con el pueblo y el día 11 iría a la Asamblea Nacional Constituyente.

F/CO

F/@PSUV