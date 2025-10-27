Cabello: Venezuela incautó 30 toneladas de drogas en casi tres meses, sin asesinar a nadie

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, durante la acostumbrada rueda de prensa de la tolda roja, recordó que la nación en un lapso de casi tres meses incautó 30 toneladas de drogas sin asesinar a nadie.

“En un lapso de tres meses, dos meses y medio quizás, capturamos 30 toneladas de drogas de la gente que la sacaba por Maracaibo y no asesinamos a nadie, pero hay más de 200 detenidos por esa operación (…), pero el mejor trabajo que se hizo fue la destrucción de esa ruta logística, pero esa es su narrativa”, expresó

Con respecto a la consulta popular del próximo 23 de noviembre, Cabello invitó al participar para seguir ejecutando las obras de acuerdo con las necesidades del Pueblo.

Asimismo, resaltó que hasta el momento van 5 mil 236 consultas, “pero el presidente dijo que era 6 mil para enero ya consolidadas todo el territorio, por eso vamos a darle todo el apoyo”.

REDACCIÓN MAZO