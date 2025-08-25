Cabello: Venezuela reporta uno de los ìndices delictivos màs bajos del mundo

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que el índice delictivo en Venezuela se ubica actualmente en 1,92 delitos por cada 100 mil habitantes, cifra que calificó como una de las más bajas del mundo.

Durante una rueda de prensa ofrecida este lunes, precisó que se han registrado 229 homicidios menos en comparación con el año anterior.

Recordó que en décadas pasadas la capital registraba hasta 30 muertes en un solo fin de semana, situación que, aseguró, ha cambiado con el despliegue de los cuerpos de seguridad.

Cabello reiteró que más de 15 mil funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y distintos organismos policiales se mantienen activos en Táchira y Zulia, con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y preservar la paz.

En relación con el arsenal de alto calibre incautado recientemente en el municipio El Hatillo, estado Miranda, señaló que la mayoría de las armas eran de fabricación estadounidense.

T/CO