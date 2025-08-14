Cabello vincula a Machado con incautaciones de explosivos y denuncia planes terroristas

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, afirmó que las recientes incautaciones de material explosivo en el estado Anzoátegui están directamente vinculadas a la líder de la ultraderecha, María Corina Machado.

De acuerdo con Cabello, estas acciones son parte de una estrategia desesperada de la oposición para «llamar la atención de los gringos» y demostrar que pueden generar desestabilización en Venezuela.

Desde Anzoátegui, Cabello señaló que los explosivos están relacionados con «la misma agenda de violencia» y son un «plan perverso de quienes quieren hacerle daño a nuestro Pueblo».

Precisó que Machado es la «jefa» de estas operaciones, asegurando que ella conoce a la perfección las acciones de personas como Simonovis.

El vicepresidente reiteró que estos grupos son «narco bandas, narcotraficantes colombianos de la mano de (Álvaro) Uribe, conspiradores en Venezuela de la mano de la señora María Machado y lo que queda de las bandas delictivas».

Rechazo de argumentos de la ultraderecha

Cabello Rondón refutó el argumento de la ultraderecha, que intenta «ocultar la verdad» al afirmar que los explosivos incautados son para uso petrolero.

Explicó que las empresas petroleras no pueden poseer más de 50 kilogramos de explosivos, mientras que la cantidad hallada en el galpón supera los 1.500 kilogramos.

Durante un recorrido con medios de comunicación, Cabello detalló el peligro que representan estos materiales. Mencionó que una de las cargas halladas, de 31 kg, tiene una velocidad de salida de 9,1 km por segundo, con una onda expansiva que alcanzaría los 9 kilómetros.

También advirtió que las esquirlas de los explosivos podrían llegar hasta 1.200 metros de distancia.

El funcionario aseguró que las investigaciones continúan y que todos los involucrados, incluyendo a los dueños de las empresas y sus consultores legales, enfrentarán la justicia. «No nos frenan apellidos ni copetudos ni copetudas», enfatizó.

«Estar blindados de espíritu» para defender la Patria

Ante estas amenazas, Cabello instó al pueblo y a los organismos de seguridad a mantenerse alertas y «blindados de espíritu para responder a las agresiones del imperialismo, del sayonismo, de violencia, de terrorismo y de las narcobandas con firmeza».

Subrayó la necesidad de actuar con «cabeza fría, nervios de acero, calma y cordura» y con el pueblo movilizado.

El vicepresidente destacó que las incautaciones fueron posibles gracias al trabajo conjunto y a los reportes de la población, y aseguró que a todos los involucrados en estos planes les caerá «el peso de la justicia».

