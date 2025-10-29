Cacao venezolano brilla en París con cuatro premios en el Salón del Chocolate 2025

Venezuela fue reconocida con cuatro premios de origen en el prestigioso Salón del Chocolate de París 2025, gracias a la excelencia de sus cacaos provenientes de Barlovento, Choroní, Chuao y Ocumare, regiones emblemáticas por la calidad y pureza de sus granos. Este logro reafirma la posición del país como productor del mejor cacao del mundo.

La maestra chocolatera Fredmerys Plaza, representante venezolana en el evento, celebró el reconocimiento destacando que “ganamos con cuatro premios orígenes, lo que significa que se reconoce el conocimiento del buen proceso de cosecha y la calidad inigualable del cacao venezolano. Son cuatro lugares distintos del país brillando en París”.

Plaza expresó su orgullo por representar a Venezuela en una cita internacional dedicada al cacao y al arte del chocolate. “Estoy feliz de poder representar a mi país con un rubro tan especial, parte esencial de nuestra identidad como venezolanos. ¡Aquí brilló el cacao venezolano!”, exclamó.

El Salón del Chocolate de París, que se celebra del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en la Porte de Versailles, reúne a más de 500 participantes de todo el mundo para rendir homenaje al cacao en todas sus expresiones. La feria incluye clases magistrales dictadas por maestros pasteleros de renombre, catas de chocolates de origen único, exposiciones de esculturas de chocolate y un desfile con trajes elaborados en este delicioso material.

Con este nuevo reconocimiento internacional, Venezuela consolida su liderazgo global en la producción de cacao fino de aroma, símbolo de identidad nacional y orgullo de su tradición agrícola y cultural.

T/CO