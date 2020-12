Cadena estadounidense ‘Pizza Hut’ comienza a recibir pagos en criptomendas en Venezuela

Una famosa cadena de pizzerías con sede en EEUU ha comenzado a recibir pagos en criptomonedas en todas sus tiendas en Venezuela, según una nota poblicada en el portal web ‘Zero Edge’.

Según un tweet publicado el pasado del 27 de noviembre de la firma de servicios de cifrado CryptoBuyer, las tiendas Pizza Hut en la nación sudamericana ahora aceptan el cifrado como forma de pago por alimentos y bebidas.

