Calixto Ortega asume presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este lunes, que Calixto Ortega asume la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP).

“Su designación permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica”, expresó Rodríguez a través de un mensaje publicado en su canal Telegram.

La mandataria venezolana aseveró que con esta designación “le brindamos todo nuestro respaldo en favor del bienestar y la prosperidad de Venezuela”.

Finalmente, agradeció a Álex Saab por su compromiso y gran trabajo al frente de esta institución.