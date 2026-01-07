Calixto Ortega Sánchez designado como vicepresidente sectorial de Economía

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, informó este martes que fue nombrado Calixto Ortega Sánchez como nuevo vicepresidente sectorial de Economía.

El anuncio lo hizo durante la instalación de la comisión del Estado Mayor Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial, una de las dos instancias de alto nivel creadas para garantizar la continuidad administrativa y la Soberanía Integral de la Nación.

Ortega Sánchez es ingeniero industrial, egresado de la Universidad del Zulia (LUZ). Fue el sexto presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), desde que Nicolás Maduro llegó al poder en abril de 2013 y sustituyó a Ramón Lobo, en el cargo desde octubre de 2017 hasta 2025.

El equipo de trabajo Agroalimentario, Pesca, Comunal e Industrial está encabezado por el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, e integrado por la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira; el ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo; el ministro de Alimentación, M/G Carlos Leal Tellería; el titular de Agricultura Productiva y Tierras, Julio León Heredia; de Comercio Nacional, Luis Villegas; de Industrias y Producción Nacional, Alex Saab; y el ministro de Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado.

