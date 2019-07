Cámara de Representantes de EEUU bloquea un posible ataque a Irán sin su aprobación

La enmienda, incluida en la Ley de Autorización de Defensa Nacional de 733.000 millones de dólares, fue votada a favor por 251 legisladores y en contra por 170, según el diario USA Today.

«Ningún fondo federal puede ser empleado para ningún uso de la fuerza militar dentro o en contra de Irán, a menos que el Congreso haya declarado la guerra o puesto en vigor una autorización estatutaria específica para tal uso de la fuerza militar luego de la fecha de entrada en vigor de esta ley», dice la enmienda propuesta por los representantes Matt Gaetz, del gobernante Partido Republicano, y Ro Khanna, del opositor Partido Demócrata.

La medida fue saludada por las organizaciones no gubernamentales y centros de pensamiento CREDO Action, Foreign Policy for America, J Street, NIAC Action y Win Without War, que se oponen a una escalada bélica con Irán.

«Agradecemos que los miembros de la Cámara Baja dieran este paso importante, que debe ser incluido en el texto final de autorización de gastos de defensa. El Congreso debe seguir empleando todo instrumento a su alcance para bloquear definitivamente la marcha hacia la guerra de [el presidente] Donald Trump y [del consejero de Seguridad Nacional] John Bolton», dice la declaración conjunta.

El mes pasado, Washington estuvo a punto de lanzar un bombardeo contra Irán luego de que Teherán derribó un dron militar estadounidense.

El presidente Trump canceló el ataque a último momento, pero ha amenazado a Irán con un «aniquilamiento».

Las tensiones entre los dos países escalaron el año pasado, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo conjunto para el desarrollo nuclear de Irán con fines pacíficos y comenzó a imponerle una serie de sanciones económicas.

El Gobierno de Irán anunció el mes pasado que abandonaba parte de sus obligaciones emanadas del acuerdo nuclear, y esta semana superó los límites de enriquecimiento de uranio previstos en ese pacto.

T/Sputnik

F/AFP