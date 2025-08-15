Cámara de Turismo del Táchira prevé prosperidad en Zona Económica Binacional

Los empresarios adscritos a la Cámara de Turismo del Táchira prevén que la activación de la Zona Binacional Venezuela – Colombia, traerá la prosperidad económica para ambas naciones, debido a que vendrán las inversiones en la zona fronteriza, indicó el presidente del gremio, Gustavo Anzola.

Durante una entrevista concedida en el programa «Al Aire», que transmite Venezolana de Televisión, Anzola, expresó que han asistido a “varios foros, conferencias, reuniones realizadas por el Ejecutivo regional por lo que crecen las expectativas positivas para la construcción del tejido en la confianza y relaciones con los empresarios de ambos países”.

Al mismo tiempo, aseguró que la Zona Económica Binacional buscará activar los incentivos fiscales, así como la mayor cantidad de la cartera crediticia para los empresarios que apuesta al desarrollo económico del país. “Actualmente, en las mesas de trabajo tenemos varias propuestas, por ejemplo en el municipio Capacho hemos avanzado con la creación de la ruta turística”, acotó.

La seguridad eje fundamental en Táchira

Respecto a la seguridad fronteriza, el presidente de la referida cámara afirmó que el gremio empresarial se encuentra motivado por la seguridad en la entidad andina y los comentarios de los visitantes han sido positivos, al igual en la atención y los servicios. “La seguridad ha sido un eje fundamental en el sector turismo (en Táchira)”.

Finalmente, Anzola mencionó que cuentan con las direcciones de aviturismo, ruta turística, hoteles, posadas, que se han sumado a una mesa de trabajo para llevar las diferentes propuestas al Gobierno regional, nacional y municipal para trabajar de forma articulada.

F/VTV