Cambio climático: ola de calor funde el revestimento de cables y deforma carreteras en el oeste de EEUU y Canadá

La ‘cúpula de calor’ que cubrió el pasado viernes el oeste de Canadá y el noroeste de EEUU ha provocado ya decenas de muertes y establecido varios récords de temperatura. Entretanto, habitantes de las áreas afectadas han compartido en redes sociales imágenes que muestran la escala del desastre.

En particular, el sistema de tranvías de Portland (Oregón, EEUU) mostró fotos de un cable cuyo revestimiento se fundió, presuntamente por el calor ambiental. «En caso de que se pregunte por qué estamos cancelando el servicio durante el día, esto es lo que le está haciendo el calor a nuestros cables de alimentación», señaló la compañía.

In case you’re wondering why we’re canceling service for the day, here’s what the heat is doing to our power cables. pic.twitter.com/EqbKUgCJ3K — Portland Streetcar (@PDXStreetcar) June 27, 2021

Por su parte, el portavoz de la Patrulla Estatal del estado de Washington, Rocky Oliphant, publicó fotografías de una carretera cercana a la ciudad de Everson que «se está deformando y es insegura para viajar». Como resultado de la deformación, la ruta quedó cerrada, advirtió el oficial.

State Route 544 milepost 7 near Everson, Wa is currently closed. The asphalt roadway is buckling and unsafe for travel. WSDOT is advised and detours are currently being set up. BL pic.twitter.com/5Yb9UYzbDc — Trooper Rocky Oliphant (@wspd7pio) June 28, 2021

Desde el otro lado de la frontera, una habitante de Vancouver (Columbia Británica, Canadá) compartió la imagen de una vela doblada por el calor dentro de su vivienda. «En caso de que alguien se pregunte qué tanto calor hace en Vancouver en este momento, una vela en mi sala de estar se derritió hoy espontáneamente», escribió la internauta.

in case anyone’s wondering how hot it is in vancouver right now, a candle in my living room spontaneously fucking melted today pic.twitter.com/cokHKC8rvh — rayne fisher-quann (@raynefq) June 28, 2021

Otra mujer, también de Vancouver, puso galletas crudas debajo del guardabrisas de su coche. Según afirma, se hornearon ahí perfectamente.

A su vez, una usuaria de Seattle publicó la fotografía de un supermercado con los estantes refrigerados casi vacíos y cubiertos con polietileno. «Hace tanto calor aquí en Seattle, que nuestra tienda de comestibles ha cubierto los alimentos fríos o eliminado lo que no se puede mantener lo suficientemente frío», explicó para luego precisar que ese día la temperatura alcanzó los 42,2 grados centígrados.

It’s so hot here in Seattle that our local grocery store has covered the cold items or removed what can’t be kept cold enough. It was 108 outside when I walked in here. pic.twitter.com/CIq38c2w3o — Cristin Goodwin (@CristinGoodwin) June 28, 2021

La ola de calor, que cubre también el noroeste estadounidense, ha causado un aumento de temperaturas de hasta 10-15 grados más de lo normal a esta altura de año. En particular, hizo que la ciudad de Lytton, en Columbia Británica, batiera por tercer día consecutivo el récord de temperatura más alta jamás observada en Canadá. Este martes se registraron allí 49,5 grados centígrados.

El oeste de Canadá y el noroeste estadounidense no son las únicas regiones del mundo que están experimentando temperaturas inusualmente altas. La capital rusa, Moscú, también atraviesa una ola de calor y la semana pasada batió el récord diario de temperatura que había establecido en 1917.

F/RT

F/Twitter