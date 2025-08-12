Campaña contra el dengue beneficia a más de 400 habitantes en Las Moritas de Barinas

Este lunes, 438 habitantes del sector Las Moritas, ubicado en la parroquia Libertad del municipio Rojas en el estado Barinas, fueron beneficiados por un nuevo despliegue del equipo de Salud Ambiental, a través de la Campaña Comunitaria Integrada para la Eliminación del Dengue, que impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Salud (MinSalud).

Durante la jornada se realizaron labores de abatización y se inspeccionaron 177 criaderos de mosquitos, de los cuales 146 fueron eliminados. Asimismo, se llevaron a cabo 18 sesiones educativas orientadas a la prevención del dengue y otras enfermedades parasitarias, fortaleciendo el conocimiento comunitario sobre prácticas de higiene y control vectorial.

En tal sentido, estas acciones permiten reforzar la lucha contra el dengue mediante abordajes casa a casa y jornadas de control epidemiológico, con el objetivo de proteger la salud de las familias más vulnerables en esta zona del estado Barinas. El operativo contó con la participación activa del personal de Epidemiología, Salud Ambiental, Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC) Rojas, el equipo político del PSUV, el poder popular organizado y los jefes de comunidad.

F/MPPS