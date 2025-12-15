Inicia campaña formativa de protección de la fauna silvestres en Venezuela

El Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo impulsó una campaña denominada “Con respeto y de lejos mejor”, con el fin de educar y generar conciencia sobre el impacto de las acciones humanas en las más de cinco mil 380 especies de fauna silvestre que existen en Venezuela.

Es importante destacar la visión del Gobierno Bolivariano que lidera el presidente Nicolás Maduro sobre los 12 zoológicos del país, que son centros de protección, resguardo y conservación de especies provenientes del trato humanizado, tráfico o cautiverio ilegal en su mayoría; también son especies para la formación de profesionales especializados, para la educación ambiental y la investigación científica.

Esto es una tarea del vértice cinco de la Gran Misión Madre Tierra Venezuela, como es la: Fauna para la Vida; esta campaña espera alertar a la población sobre la visión errónea de algunos, al ver a la fauna silvestre como mascotas, que les ofrecen alimento de consumo humano en zoológicos, áreas naturales y urbanas.

Las autoridades ambientales en Venezuela, desarrollan acciones contra el trato humanizado, tráfico y cautiverio ilegal de especies, para devolverlas a su hábitat natural o, en el caso que no estén aptas, volverlas a sus ecosistemas, en los zoológicos.

F/Minec