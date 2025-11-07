Campeones estudiantiles volvieron llenos de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares

La delegación venezolana que estuvo en la primera mitad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Escolares celebrados en Córdoba, Colombia, retornó este jueves al país con una numerosa suma de 119 medallas de las cuales 53 son de oro, lo que posiciona al país en el primer lugar del medallero general.

El conjunto nacional que llegó este jueves al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía fue recibido por el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelbert Herrera, quien expresó su orgullo por los logros alcanzados:

“Queremos felicitar a toda esta delegación que ha cosechado 53 medallas de oro en esta primera avanzada de retorno, 119 medallas en total. En nombre del presidente Nicolás Maduro y del ministro Franklin Cardillo, extendemos nuestras felicitaciones a las siete disciplinas que regresan con excelentes resultados. Seguimos firmes con el objetivo de mantenernos de primeros en el medallero y quedar campeones”, señaló

El viceministro también destacó que una segunda avanzada de atletas ya se encuentra compitiendo en disciplinas como levantamiento de pesas, karate y voleibol femenino, con grandes expectativas de continuar sumando preseas.

“Tenemos muchas potencialidades. El objetivo es disputar con Colombia hasta el último momento este campeonato escolar”, agregó.

Máximas figuras

La sirena Mónica Leydar se consagró como la atleta más condecorada del evento, al obtener un total de 8 medallas de oro, 2 de plata y 1 de bronce en la piscina.

“Me siento súper feliz de los resultados que logré. Fue una competencia muy técnica y táctica, diseñada junto a mi entrenador Juanfri. Estoy honrada de representar nuevamente a Venezuela y ya estoy enfocada en los Juegos Bolivarianos que se celebrarán en menos de dos semanas”, indicó la mirandina.

Por su parte, Denis Pérez Ávila, quien obtuvo siete medallas de oro y dos de plata, manifestó su emoción por los triunfos conseguidos:

“Estoy supercontento de representar siempre a mi país. Fue una preparación muy fuerte, me centré en mejorar mis tiempos en mariposa y libre. Al principio fue difícil, pero poco a poco me fui sintiendo mejor. Después de las medallas de plata del primer día, me mentalicé en ganar puro oro”, resasltó el nadador caraqueño.

Venezuela comada el medallero de los Juegos Escolares con 53 oro, 38 de plata y 27 de bronce (118), seguida por Colombia con 39 O, 30 P, 34 B (103) y Mexico que acumula 13 O, 28 P y 29 B (70).

F/Prensa Mindeporte