Canciller Arreaza rechazó declaraciones injerencistas de John Bolton contra Venezuela

El ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores (Mppre), Jorge Arreaza, rechazó este martes las recientes declaraciones emitidas por el Consejero de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (EEUU), John Bolton, quien apoyó las medidas coercitivas unilaterales anunciadas por el Departamento del Tesoro contra ciudadanos venezolano y 22 empresas.

“El halcón de la guerra @AmbJohnBolton creador de falsas armas biológicas en Cuba, armas de destrucción masiva en Irak, quiere bombardear Irán y acabar con gobiernos populares en Cuba y Nicaragua, arremete otra vez contra Venezuela y levanta falsas acusaciones y amenazas”, escribió el Canciller en su cuenta @jaarreaza.

El ministro Arreaza aseveró en un segundo trino, que la obsesión del asesor de seguridad norteamericano es tal que contradijo a su jefe cuando ordenó retirar tropas de Siria e incluye en su lista de obsesiones a Venezuela. Agregó que cuando este funcionario estadounidense habla de corrupción no reconoce que su país es el principal refugio de banqueros prófugos, terroristas, asesinos y corruptos.

Arreaza aseguró que Bolton dirige los planes de magnicidio en Venezuela, así como de golpe de Estado con el propósito de instalar un régimen fascista en el país. “El halcón @AmbJohnBolton dirige planes para atentar contra el Presidente Maduro y promover un golpe de Estado y una dictadura fascista al estilo Plan Cóndor, disfrazándola de “restauración de la democracia”. Sus planes se estrellan contra la moral del pueblo libre de Venezuela”, expresó en un tercer trino.

Por su parte, Bolton acusó a través de Twitter al Gobierno venezolano de corrupto al tiempo que apoyó las medidas coercitivas unilaterales impuestas este martes contra ciudadanos venezolanos. “El régimen de Maduro ha saqueado miles de millones de personas de Venezuela para apuntalar su círculo íntimo, el ejército venezolano y sus aliados en La Habana. La acción del Tesoro de los Estados Unidos de hoy es otro paso importante para exponer y eliminar a todos los que se benefician y apoyan este régimen ilegítimo”, afirmó el funcionario estadounidense.

Las medidas ilegales de EEUU y las declaraciones de Bolton se producen a pocas horas de realizarse el acto de toma de posesión de Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, en medio de actos de injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sin precedente en la historia nacional.

El pasado viernes, el Grupo de Lima conformado por algunos países latinoamericanos, EEUU y Canadá emitieron una resolución en la cual solicitan al Jefe de Estado venezolano no asumir su segundo mandato y transferirlo a la Asamblea Nacional actualmente en desacato, esta petición de suma a otras calificadas de insólitas por parte de las autoridades venezolanas.

El viceministro de Comunicación Internacional del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, William Castillo, explicó que esta alianza surgió de las sucesivas derrotas de Estados Unidos en la Organización de Estados Americanos (OEA) ante la imposibilidad de aplicar la carta democrática a Venezuela. “Este grupo que está absolutamente desprestigiado, que actúa al margen del derecho público internacional, que no respeta, que viola la Carta de las Naciones Unidas, queda en ridículo porque pretende imponerle una decisión a un país soberano, eso no existe en ninguna parte del mundo”, recalcó.

The Maduro regime has looted billions from the people of Venezuela to prop up his inner circle, the Venezuelan military, and his allies in Havana. Today's U.S. Treasury action is another strong step to expose and cut off all who profit from and support this illegitimate regime. https://t.co/38mZasnhFt

— John Bolton (@AmbJohnBolton) January 8, 2019